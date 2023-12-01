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Виллы в Мегара, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Pachi, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
€2,65 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мегара, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мегара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,50 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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