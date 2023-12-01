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Земельные участки в Мегара, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
€600,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мегара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Мегара
€1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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