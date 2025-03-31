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Коттеджи с видом на море в Мегара, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Мегара, Греция
Коттедж 4 комнаты
Мегара, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,62 млн
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Агентство
Grekodom Development
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