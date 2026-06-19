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Виллы на берегу моря в Megali Panagia, Греция

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19 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 2 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Красивая мезонетта Перед морем, в очень красивом месте в Аристотелисе, в маленьком раю Халки…
$754,955
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Вилла 4 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 4 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж -2/-2
Расположенный в потрясающем регионе Халкидики, Греция, этот отдельный дом на набережной явля…
$1,34 млн
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Вилла 2 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 2 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Представляем вам уникальную возможность приобрести потрясающий Maisonette в самом сердце Хал…
$511,046
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Halkidiki Properties
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International Property AlertInternational Property Alert
Вилла 6 комнат в Megali Panagia, Греция
Вилла 6 комнат
Megali Panagia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Аристот…
$894,331
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Halkidiki Properties
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Вилла 14 комнат в Megali Panagia, Греция
Вилла 14 комнат
Megali Panagia, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Этаж -1/-1
Испытайте воплощение приморской жизни в этом недавно построенном отдельном доме в Халкидики,…
$1,57 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 2 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж -1/-1
Этот красивый мезонет теперь доступен для продажи в Халкидики, Греция. Расположенный в отлич…
$243,908
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 3 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -1/-1
Красивый отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Аристотелисе, в маленьком раю Халкиди…
$313,597
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 4 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Красивый мезонет в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Аристотелисе, в мал…
$592,349
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 2 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Представляем отдельный дом на набережной в Халкидики, Греция. Это свойство находится в хорош…
$185,835
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 2 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этот прекрасный мезонет в Халкидики, Греция - действительно хорошая возможность. С его хорош…
$214,872
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 4 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж -1/-1
Уникальный отдельно стоящий дом Перед морем, в очень красивом месте в Аристотелисе, в самом …
$1,28 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 1 комната в Megali Panagia, Греция
Вилла 1 комната
Megali Panagia, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики предлагает удивительный вид на море и прям…
$1,74 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Megali Panagia, Греция
Вилла 5 комнат
Megali Panagia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Ощутите максимальную роскошь с этим недавно построенным отдельно стоящим домом в комплексе в…
$882,716
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 2 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Познакомьтесь с лучшими из Халкидики, живущими в этом очаровательном Maisonette в хорошем со…
$313,597
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Megali Panagia, Греция
Вилла 5 комнат
Megali Panagia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Maisonette Athos в Халкидики 140sqm с двумя независимыми этажами 1-й этаж 50sqm и 90sqm в 4-…
$348,441
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 3 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Красивый отдельный дом Перед морем, в очень красивом месте в Аристотелисе, в маленьком раю Х…
$336,826
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Megali Panagia, Греция
Вилла 6 комнат
Megali Panagia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в этот потрясающий отдельно стоящий дом в прекрасном регионе Халкидики, Гре…
$929,175
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Megali Panagia, Греция
Вилла 6 комнат
Megali Panagia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Расположенный в красивом регионе Халкидики, этот отдельный дом предлагает беспрецедентный жи…
$557,505
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Вилла 3 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 3 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Представляем потрясающий Maisonette, строящийся в Халкидики, Греция, с удивительным видом на…
$673,652
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Halkidiki Properties
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