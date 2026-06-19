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Отели в Megali Panagia, Греция

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2 объекта найдено
Отель 300 м² в Megali Panagia, Греция
Отель 300 м²
Megali Panagia, Греция
Площадь 300 м²
Хотите инвестировать в индустрию гостеприимства? Этот отель площадью 300 квадратных метров в…
$1,10 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 730 м² в Megali Panagia, Греция
Отель 730 м²
Megali Panagia, Греция
Площадь 730 м²
Расположенный в живописном регионе Халкидики, Греция, этот отель площадью 730 квадратных мет…
$2,66 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
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