Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Маркопулон
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Маркопулон, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с видом на город в Маркопулон, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с видом на город
Маркопулон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$354,873
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы в Маркопулон, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы
Маркопулон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$187,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти