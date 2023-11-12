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Земельные участки в Маркопулон, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Маркопулон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. в Аттике. Участок находится в районе Агия Марина
€195,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Маркопулон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
€180,000
Realting.com
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