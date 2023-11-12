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Магазины в Маркопулон, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
€420,000
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
€320,000
Realting.com
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