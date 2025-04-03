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Коттеджи с видом на горы в Марафон, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Марафон, Греция
Коттедж 4 комнаты
Марафон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$782,807
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Коттедж 10 комнат в Марафон, Греция
Коттедж 10 комнат
Марафон, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$532,309
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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