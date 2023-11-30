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Коммерческая недвижимость в Марафон, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ano Souli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ano Souli, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 2800 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Продаётся не…
€1,80 млн
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