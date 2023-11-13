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Жильё в Maniaki, Греция

1 объект найдено
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Maniaki, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€330,000
Realting.com
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