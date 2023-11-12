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Виллы в Малия, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Малия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€360,000
Realting.com
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