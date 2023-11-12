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Таунхаусы в Малия, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€220,000
Realting.com
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