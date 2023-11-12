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Греция
Земельные участки
Малия
Земельные участки в Малия, Греция
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25 объектов найдено
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Земельные участки 2 спальни
Малия, Греция
2
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€240,000
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Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 375000 кв.м. на острове Крит
€7,50 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 515 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€230,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
1
485 м²
1
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€88,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
1
590 м²
1
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
1
31 430 м²
1
Продается земельный участок площадью 31430 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€692,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1864 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1450 кв.м. на острове Крит. На территории …
€365,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3650 кв.м. на острове Крит. На территории …
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€171,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
1
1
Предлагается к продаже участок площадью 4000 кв.м, на Крите. Участок может построить 200 кв.…
€336,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1084 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€406,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 542 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€203,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€190,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1055 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€190,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 14000 кв.м. на острове Крит. На территории…
€550,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€125,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€190,000
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