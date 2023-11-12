Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Малия

Земельные участки в Малия, Греция

25 объектов найдено
Земельные участки 2 спальни в Малия, Греция
Земельные участки 2 спальни
Малия, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€240,000
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 375000 кв.м. на острове Крит
€7,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 515 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€230,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€88,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Площадь 31 430 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 31430 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€692,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1864 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1450 кв.м. на острове Крит. На территории …
€365,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3650 кв.м. на острове Крит. На территории …
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€171,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается к продаже участок площадью 4000 кв.м, на Крите. Участок может построить 200 кв.…
€336,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1084 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€406,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 542 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€203,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€190,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1055 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€190,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 14000 кв.м. на острове Крит. На территории…
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€125,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€190,000
Realting.com
Перейти