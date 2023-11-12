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Коттеджи в Малия, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stalida, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Мохос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Мохос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€475,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Мохос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€375,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Stalida, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€400,000
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