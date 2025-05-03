Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Malia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Malia Municipal Unit, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 357 м²
Этаж -2/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 357 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из Цокольный э…
$452,757
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Malia Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти