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Коттеджи с видом на море в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$518,465
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

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