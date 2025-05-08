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Отели в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 625 м² в Municipality of Ierapetra, Греция
Отель 625 м²
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 12
Площадь 625 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная Возможность Недвижимости: Отель на Продажу в Регионе Иерапетры, КритС радостью …
$1,25 млн
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Grekodom Development
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