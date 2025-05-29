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Виллы в Makrochori, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Makrochori, Греция
Вилла
Makrochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
$171,004
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