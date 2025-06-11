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Коттеджи с видом на горы в Makrochori, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Makrochori, Греция
Коттедж 4 комнаты
Makrochori, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
$171,317
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