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Земельные участки в Magoula, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€330,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Magoula, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Magoula, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. Предлогаем вашему вниманию земельны…
€106,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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