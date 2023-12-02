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Коттеджи в Магула, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
€335,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Magoula, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Magoula, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€520,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€190,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
€250,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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