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Виллы в Madytos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Неа-Мадитос, Греция
Вилла
Неа-Мадитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$250,806
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Вилла в Неа-Мадитос, Греция
Вилла
Неа-Мадитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$250,806
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Параметры недвижимости в Madytos Municipal Unit, Греция

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