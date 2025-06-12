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Коттеджи с видом на горы в Madytos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$253,472
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$253,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Madytos Municipal Unit, Греция

Недорогая
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