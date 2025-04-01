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Виллы с видом на горы в Лутракион, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лутракион, Греция
Вилла 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лутракион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Вилла 250 кв.м. с изумительным видом на море и горы! - Земельный участок 8000 кв.м. - Ба…
$809,025
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Sideris Real Estate
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