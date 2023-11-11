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Земельные участки в Лутракион, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4475 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€390,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Имеет вид на море,…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построить 1.200кв.м расположен в Лутраки
€2,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1486 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€270,000
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