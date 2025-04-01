Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Лутракион
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Лутракион, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Лутракион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Продается роскошный мезонет площадью 135 м². - Вид на море - На 3 уровнях - Первый этаж…
$377,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов