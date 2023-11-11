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Коттеджи в Лутракион, Греция

Коттедж В архив
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6 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€1,25 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
€670,000
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