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Квартиры с видом на горы в Лутракионе, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 230 метрах от моря, предлагается к прод…
$86,292
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Агентство
Sideris Real Estate
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