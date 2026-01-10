Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с гаражом в Лутракионе, Греция

Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
К продаже предлагается исключительная квартира площадью 84 кв.м в новом трёхэтажном жилом до…
$564,919
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
В одном из самых привилегированных районов Лутраки, прямо у моря, предлагается на продажу вп…
$695,218
