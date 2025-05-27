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Виллы в Лутре-Эдипсу, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Лутра-Эдипсу, Греция
Вилла
Лутра-Эдипсу, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$193,747
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