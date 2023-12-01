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Виллы в Ликсурион, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,70 млн
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