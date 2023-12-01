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Земельные участки в Ликсурион, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ликсурион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
€500,000
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