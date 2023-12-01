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Жильё в Ликсурион, Греция

2 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,70 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loukerata, Греция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
€85,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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