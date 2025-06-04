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Виллы с видом на море в Литохоро, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Литохоро, Греция
Вилла 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$417,497
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Grekodom Development
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