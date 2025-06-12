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Коттеджи с видом на море в Литохоро, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$325,502
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$628,161
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$262,685
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$376,896
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$628,161
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Литохоро, Греция
Коттедж 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$742,372
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Литохоро, Греция
Коттедж 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$102,790
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$319,791
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Grekodom Development
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