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Квартиры с видом на горы в Литохоро, Греция

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$223,410
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$220,758
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Квартира 5 комнат в Литохоро, Греция
Квартира 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$181,717
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$144,163
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$217,825
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$164,910
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$226,014
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$89,404
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$221,598
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Литохоро, Греция
Квартира 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$86,578
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Grekodom Development
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