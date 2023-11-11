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Земельные участки в Liti, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок 2600 кв.м в курортном поселке недалеко от г. Са…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12200 кв.м. в Салониках. К участку подведены вода, элек…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€550,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13505 кв.м. в Салониках
€956,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. в Салониках
€440,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Площадь 12 737 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12737 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Площадь 705 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€90,000
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