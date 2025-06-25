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Коттеджи с видом на горы в Liti, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Liti, Греция
Коттедж 5 комнат
Liti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 525 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 525 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$337,133
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Grekodom Development
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