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Квартиры в Liti, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 8 комнат с furnishings в Liti, Греция
Квартира 8 комнат с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 350 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€600,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Liti, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€95,000
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