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Земельные участки в Линдос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pylonas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 530 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в населенном пункте Лардос, в Южной части о.Родос. Участок разме…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Линдос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Линдос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12400 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€700,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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