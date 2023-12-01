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Отели в Линдос, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Линдос, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Линдос, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
€5,50 млн
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Grekodom Development
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