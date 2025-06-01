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Виллы с бассейном в Limenas Markopoulou, Греция

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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