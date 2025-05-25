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Таунхаусы с бассейном в Limenas Markopoulou, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$1,08 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 229 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$970,681
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$970,681
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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