Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Limenas Markopoulou
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Limenas Markopoulou, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 7 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$417,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$333,998
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти