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Земельные участки в Limenas Markopoulou, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 280 кв.м. в Аттике. На территории подведен…
€180,000
Земельные участки в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки
Айос-Спиридон, Греция
Площадь 902 м²
ID: 1357 -Sinetairismos Politexneiou, Vravrona SOLD Land of 902 sq.m. Price: 650.000 € Plot…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 283 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
€67,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€730,000
Земельные участки 2 комнаты с видом на город, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 2 комнаты с видом на город, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построить 100 кв.м расположен в районе Артемида
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. в Аттике. На территории строение…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1230 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€360,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 470 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 625 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
€170,000
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