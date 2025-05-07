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Коттеджи с бассейном в Limenas Markopoulou, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 6 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,58 млн
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Агентство
Grekodom Development
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