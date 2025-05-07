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Коттеджи с видом на море в Limenas Markopoulou, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$396,622
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Коттедж 6 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 6 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,58 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 9 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$818,727
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$553,184
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Подвал состоит из гостиной с кухней,…
$936,628
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$203,530
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 6 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,05 млн
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Grekodom Development
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