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Коттеджи с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$396,622
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Коттедж 9 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 9 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$818,727
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 1
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в районе Порто Рафти.Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделить дом…
$290,563
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$553,184
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 9 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 9
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Нед…
$892,202
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$203,530
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 6 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,05 млн
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Grekodom Development
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