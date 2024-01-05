Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Лимин-Херсонису
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Лимин-Херсонису, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Херсониссос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Херсониссос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 …
€199,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни в Херсониссос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Херсониссос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Херсониссос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Херсониссос, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
€450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти